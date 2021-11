Vicepresidente de Blooming deja su cargo porque dice que no quiere ser partícipe de hechos irregulares en el club

Escucha esta nota aquí

Jean Carla Terrazas renunció a la vicepresidencia de Blooming. Deja su cargo luego de 50 días de haber asumido en el directorio que preside Sebastián Peña.

Terrazas oficializó esta determinación en un video que subió a sus redes sociales el viernes por la noche. En el mismo informa que se aleja del club celeste porque no quiere ser parte de hechos irregulares que están siendo socapados por Peña, quien incluso en estos casi dos meses de gestión no la tomó en cuenta en reuniones y decisiones importantes para la academia cruceña.

Denunció que Fernando Cuéllar, ex gerente del club, se pagó de forma irregular una supuesta deuda que tenía la entidad celeste con él tras cobrar a patrocinadores e incluso que sigue representando a Blooming en reuniones oficiales con la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) pese a que ya no forma parte de la planta administrativa.

“El motivo de formar parte de este directorio fue para transparentar la gestión, acercarnos al socio y hacer una auditoria de los pasados directorios para saber cómo recibimos el club. Por eso, y muy a mi pesar, renuncio de forma irrevocable a mi cargo después de 50 días. Tomo esta decisión porque hay cosas que no puedo dejar pasar. Siento que no cuento con el apoyo necesario para ejecutar lo que la magna asamblea de socios nos ordenó. Si no lo puedo hacer prefiero dar un paso al costado porque los hechos irregulares tienen que ser denunciados y no lo puedo hacer sola, necesito respaldo. Una sola golondrina no hace verano”, dijo.

Terrazas lamentó que no la hayan dejado participar en reuniones nacionales como lo será el congreso que realizará la FBF el 17 de noviembre próximo y al que debió acudir porque así se acordó en el directorio.

“Tengo la impresión que algunas personas del club creen que por mi condición de mujer y de la falta de un profundo conocimiento del fútbol boliviano no podía llevar a cabo con éxito mi función de vicepresidente. Al parecer esperaban que sea solo un nombre o un adorno. Es lógico que mi presencia les estorbe porque no acepto ningún tipo de corrupción”, expresó.

DIEZ intentó tener la versión de Peña sobre el tema, pero no respondió a nuestras consultas.

