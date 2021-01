‘Yacaré’ Núñez, la nueva contratación de Blooming

Escucha esta nota aquí

Blooming aseguró el fichaje del volante argentino Gervasio Núñez, apodado en su país de ‘Yacaré’. De 32 años, esta nueva incorporación de la academia cruceña tiene una dilatada trayectoria en el fútbol argentino.

Es un zurdo mediocampista ofensivo debutó el 2007 en Rosario Central. En Argentina también defendió los colores de Quilmes, Sarmiento de Junín, Atlético Tucumán, Central Córdoba y el año pasado estuvo en Belgrano de Córdoba.

En el exterior jugó en Wisla Cracovia de Polonia, Ranger de Chile y Botafogo de Brasil. En 13 años de carrera deportiva lleva disputados 347 partidos y marcó 36 goles.

“Ha jugado 27 partidos entre Champions League, Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Indudablemente su mejor recuerdo copero data del 2018, año en el que jugaría los octavos de final de la Copa Libertadores con Atlético Tucumán”, destaca el club celeste en sus redes sociales.

“Núñez, que entre sus características principales resalta su muy buen manejo de balón, como también su prodigiosa pegada, esto teniendo en cuenta que una de sus especialidades son los tiros libres”, acota el anuncio.

Blooming suma, con la llegada de este nuevo jugador, su novena incorporación. También fueron contratados Santos Navarro (ex Oriente Petrolero), Carlos Ribera (ex Real Santa Cruz), Marco Daniel Vaca (ex Enrique Happ), Ricardo Pedriel (ex Wilstermann), Óscar Baldomar (ex RealPotosí), Hugo Rojas (ex Always Ready), Lucas Revuelta (ex Bahía de Brasil) y Pedro Franco (ex América de Cali).

Lea también Fútbol Tigres de México debutará ante Ulsan de Corea en el Mundial de Clubes El partido se jugará desde las 12:00, hora de Bolivia, el 4 de febrero en Rayán. Este torneo, que organiza la FIFA, corresponde a la edición 2020 y se disputará en Catar, sede del próximo Mundial. Santos o Palmeiras de Brasil representará a Sudamérica. Conozca todo el fixture. Bayern va por Europa.