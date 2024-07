Alfio Oviedo, refuerzo de Bolívar: “Vengo como la opción de gol”

Alfio Oviedo fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo de Bolívar pensando en el torneo Clausura y los octavos de final de la Copa Libertadores. El delantero paraguayo que llegó en reemplazo de Francisco Da Costa, dio sus primeras impresiones como jugador celeste y aseguró que se entregará al máximo para cumplir con los objetivos del club.



“Quiero agradecerle a la dirigencia por la bienvenida. Estoy muy contento de llegar a un club como Bolívar. Hubieron otras opciones que aparecieron en el camino, pero me incliné por llegar acá. Me convenció mucho el proyecto, llegó con ganas de hacer bien las cosas. Vengo como la opción de gol, me deja muy tranquilo que el equipo genera muchas ocasiones de gol, juega bien”, indicó.



“Todos tiene su periodo de adaptación cuando salen de su país, pero ya estoy maduro y a lo largo de mi carrera juegue en equipos grandes y pelee el título. Quiero adaptarme lo más rápido posible a la altura, no hay excusa, lo llevo bien y mi cuerpo se está acostumbrado rápido”, añadió.



Oviedo, también habló sobre el peso que significa ser el reemplazante de Francisco Da Costa, un delantero que dejó huella en el club y que hace poco partió a Cerró Porteño. “El delantero siempre llega con presión, estoy acostumbrado a eso. Da Costa dejó huella acá, es un excelente goleador, él me habló mucho del club. Yo tengo que escribir una nueva historia acá, tengo ganas de hacer muchos goles. Estoy ilusionado”.



Finalmente, se refirió a su estado físico, asegurando que ha aprovechado las últimas semanas para ponerse en óptimas condiciones. “Estoy esforzándome al máxima para estar bien físicamente, vengo trabajando muy bien y no llego con ninguna lesión. Gracias a Dios estoy sano, lo único que me está costando un poco es la altura, pero me estoy acostumbrando rápido”.



Los papeles del delantero paraguayo ya han sido regularizados, lo que le permitirá ser considerado por el director técnico Flavio Robatto para el partido de este domingo ante Always Ready, correspondiente a la sexta fecha del torneo Clausura.