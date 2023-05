Beñat San José cree que el fixture de Bolívar fue el más exigente de un equipo boliviano

Bolívar no la pasa bien en el torneo local. La Academia paceña apenas sacó 2 puntos de los últimos 18 posibles en Liga, y el panorama se complica.



En Libertadores está puntero por diferencia de gol, pero tiene 6 puntos al igual que Palmeiras. A nivel internacional, parecería que a Bolívar le va mejor y su DT lo reconoció.



“En Libertadores estamos teniendo un rendimiento excelente. En la Liga, hay que diferenciar lo que se hace de visita. Creo que en casa nos faltó agresividad en ataque y gol. Siempre tenemos la posesión, pero es difícil jugar al fútbol que queremos”, explicó Beñat San José en su llegada a La Paz.



“Lo que no estamos jugando bien, son los partidos de visita (…) De los seis partidos, los primeros cuatro estuvimos en desventaja numérica. Los últimos dos tuvimos la pelota pero no tuvimos esa agresividad en ataque y ahora no hemos jugado un buen partido”, señaló el entrenador español sobre las expulsiones que sufre su equipo.



También habló sobre la exigencia y la cantidad de partidos que su Bolívar jugó: “Hemos terminado un fixture que es el más exigente para un equipo boliviano, y posiblemente de un equipo sudamericano”, dijo sobre los nueve partidos disputados en el último mes.



Finalmente, Beñat desestimó los rumores de indisciplina: “Es falso, es impensable (que un jugador salga la noche previa a un partido), tenemos un grupo profesional espectacular”, cerró.



Bolívar quedará libre durante la Fecha 14 de la Liga, por lo que su próximo partido será el de Libertadores ante Barcelona. Ese encuentro se realizará el martes 23 de mayo en el Estadio Hernando Siles, a partir de las 20:00HB.