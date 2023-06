Beñat San José: “La idea de juego es más importante que el dibujo táctico”

Beñat San José salta, corre, se arrodilla, sufre, se exalta, protesta, reclama, aplaude frenéticamente algunas jugadas, alienta a sus jugadores, festeja los goles a todo pulmón y corre, emocionado, buscando con quien abrazarse.

El español vive intensamente los partidos al borde de la cancha, especialmente los más importantes, como, por ejemplo, los de la actual versión de la Copa Libertadores de América, en la que Bolívar avanza a paso firme.

Beñat aparece mucho en escena, pero se lo conoce poco. Es un hombre joven, de 43 años, que nació en San Sebastián, España, que regresó ilusionado con hacer historia en Bolívar, el entrenador que de pronto se transforma en un personaje histriónico cuando empiezan los partidos.

No jugó al fútbol profesional, pero le fue bien como director técnico, hasta la fecha. Dirigió en divisiones inferiores en su país y luego emigró. Estuvo en Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Chile, Bélgica, México, y ahora, nuevamente en Bolivia.

No le fue mal, al contrario. Ganó la Copa del Rey con el club Al-Ittihad, el equipo que acaba de contratar a Karim Benzema; fue bicampeón con Bolívar en dos ocasiones, Apertura y Clausura 2017, y logró el título con Universidad Católica de Chile, en 2018.

Para conocer un poco más de él, de su idea futbolística, de cómo vive este momento exitoso en la Copa Libertadores y de algunos sinsabores en la Liga local, gestionamos la entrevista a través del encargado de medios en Bolívar. Aceptó, pero con la modalidad de estos tiempos, con preguntas por medio de un cuestionario.

Se dio su tiempo, entre entrenamientos y viajes, y respondió unos días después. “Junio 2023. Este cuestionario fue transcrito el sábado 3 de junio a las 11:30 en la ciudad de Tarija”, encabeza el texto de sus respuestas.

- ¿Cuándo y de cómo vino a dirigir a Sudamérica?

“Vine en 2015, por mediación de un contacto en Sudamérica, que me expresó que creía que yo podía hacer un buen trabajo en este continente y concretamente fui a Chile. Ahí me reuní entre otros clubs con Deportes Antofagasta y ellos fueron los que me ficharon. Siendo el primer equipo que dirigí en Sudamérica.”

- ¿Cómo se dio la posibilidad de venir a Bolivia?, ¿quién lo acercó a Bolívar?

“Hicimos la mejor campaña histórica en Antofagasta y me llamo un agente diciéndome que si me interesaría podría proponer mi nombre en el Club Bolívar. Y le dije que sí. Además, yo terminaba contrato. Así empezaron los contactos con Bolívar y mi posterior fichaje, en junio de 2016.”

- ¿Cuál es su idea futbolística, qué sistema táctico prefiere?

“Mi idea de fútbol es tener un buen trato de pelota para poder atacar y que seamos un equipo en el que todos crean, todos trabajan y todos atacan en conjunto.

Sobre el dibujo táctico me considero un entrenador versátil, que he utilizado todos los sistemas tácticos a lo largo de mi carrera y que realmente me he dado cuenta que el dibujo no es lo más importante sino, la idea del juego que antes he comentado.”

- ¿Cómo es su relación con Marcelo Claure?, ¿exige mucho? ¿Qué le pide del equipo, además de ganar...?

“La relación es buena tanto en lo personal como en lo profesional, es una gran persona, muy inteligente, genial en sus ideas y muy exigente al mismo tiempo.

Tenemos una misma idea de lo que queremos del Bolívar, tanto en los resultados, juego, como también en la conducta profesional tanto del presente como del futuro y realmente es una idea ambiciosa.”

- ¿Por qué cree que la hinchada de Bolívar no le tiene paciencia a pesar de haber conseguido un par de títulos en su anterior gestión?

“El fútbol es de presente y sentimos el cariño y el gran apoyo de la hinchada que realmente quiere que le vaya bien al Bolívar. Sabiendo que hay un gran presente y un mejor futuro.”

- ¿Qué lo animó a volver a Bolivia?

“Sin duda, el proyecto que hay de tres años de cara al Centenario. Ver tan implicado y apasionado a Marcelo Claure, la realidad del Centro Deportivo “Guido Loayza” en Ananta, el proyecto del futuro estadio y sin duda los objetivos que podemos conseguir tanto a nivel local y sobre todo internacionalmente…Y después está lo que siempre guardé de mi primera etapa que es el cariño de la afición, el cariño a la ciudad de La Paz y Bolivia, donde siempre me trataron muy bien.”

- ¿La rotación, es necesaria o considera que hay que darles oportunidades a todos?

“Siempre soy partidario de dar oportunidad a los jugadores que están trabajando bien, sean jugadores que llevan tiempo en el club, nuevos que llegan o siendo los chicos de la cantera.”

- ¿Cómo ve las posibilidades de Bolívar en el campeonato boliviano?

“Primero hay que respetar a los rivales que tienen la misma intención de ganar, pero en el Bolívar queremos pelear y conquistar ambos torneos locales.”

- ¿Qué tiene Bolívar o qué le falta para aspirar a ganar la Copa Libertadores?

“Necesitamos, paso a paso, evolucionar como equipo para poder competir al máximo nivel: técnica, física y mentalmente. Eso lo vamos a conseguir con tiempo y mucho trabajo.”

Beñat San José, el técnico bicampeón, el hombre incomprendido por un sector de una hincha que pide ganar y jugar bien siempre, que no tolera las vicisitudes que tiene el fútbol. Aunque ahora empieza a ganar ese “partido”. Es que, no hay nada que no pueda arreglar una Copa...Libertadores.

Lea también Fútbol Dorny Romero se fue al receso como goleador de la División Profesional El delantero de Always Ready se mantiene en la cima de la lista de máximos artilleros, pese a no anotar en el último partido de su equipo contra Oriente Petrolero