Beñat San José pide paciencia con Francisco Da Costa

Paciencia. Es lo único que le pidió Beñat San José a los hinchas de Bolívar. El estratega español se pronunció acerca de Francisco Da Costa y aseguró que el atacante brasileño aún no está apto para competir a alto nivel.



“Con Francisco Da Costa les pido paciencia, como les dije, lleva seis meses de muchos altibajos y con pequeñas lesiones. En Colombia no tuvo mucha regularidad en los entrenamientos”, indicó San José.



“ Es un jugador con un físico tremendo pero si no está bien corre el riesgo de poder lesionarse como cualquier ser humano. Cuando está en su máximo nivel tiene unas cualidades tremendas”, añadió.



Además, Beñat dijo que no se desespera por tener en cancha al delantero, aunque si dejó abierta la posibilidad de que pueda sumar minutos este sábado ante Oriente Petrolero por liga.