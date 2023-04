Beñat San José: “Que nos juzguen cuando perdamos teniendo 11 jugadores”

“Sería muy raro que un rival con dos hombres de más no te haga goles. Debe ser un récord nunca antes visto en el fútbol terminar con tantos expulsados. Existen muchos hinchas bolivaristas “disfrazados” que me critican y no les gusta mi proyecto, con seguridad deben sentir envidia”, aseguró enfadado el estratega español.