Bolívar con la obligación de remontar ante Flamengo para seguir con vida en la Libertadores

Sin margen de error en un partido de vida o muerte, Bolívar se enfrenta este jueves a uno de los encuentros más cruciales del año: la revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores 2024. El estadio Hernando Siles de La Paz será el escenario donde los celestes recibirán al gigante brasileño Flamengo, quien llega con una ventaja de dos goles tras el partido de ida. A pesar del desafío, la academia paceña considera que la remontada es posible, especialmente en su fortaleza local, donde la altitud de 3.600 metros puede ser un factor determinante.



El ambiente dentro del club es de optimismo, y los jugadores se sienten capaces de dar la sorpresa en el Gigante de Miraflores. Las buenas noticias para el entrenador Flavio Robatto han ido llegando a lo largo de la semana, ya que ha recuperado a casi todos los jugadores que presentaron molestias físicas tras el partido de ida. Entre ellos se encuentran Bruno Sávio, Leonel Justiniano y Fabio Gomes, tres piezas clave en el once titular. Sin embargo, la baja de Patricio Rodríguez, quien no jugó en la ida debido a un fuerte golpe en un partido del torneo Clausura frente a Royal Pari, será muy sentida. A pesar de los esfuerzos del cuerpo médico para recuperarlo, sus dolencias persistieron.



Con una idea clara de su alineación, es probable que Robatto repita el mismo equipo que utilizó en el partido de ida, buscando mantener la solidez y el orden que mostró en Río de Janeiro.



En el bando contrario, Flamengo, uno de los clubes más poderosos del continente, llegará a La Paz con seis bajas confirmadas: Weslwy, Everton Cenolinha, Matías Vila, Pedro, Gabriel Barbosa y Giorgian de Arrascaeta, todos ausentes por lesión. Esta situación representa un dolor de cabeza considerable para el director técnico Tite, quien ha tenido dificultades para armar su equipo ante tantas ausencias. Sin embargo, la buena noticia para el experimentado entrenador brasileño es el regreso de Bruno Henrique, quien no participó en el partido de ida debido a una suspensión.



Para contrarrestar las arremetidas de Bolívar, Tite ha decidido reforzar el mediocampo con jugadores de gran despliegue físico, como Leo Ortiz, Nicolás De la Cruz y Luiz Araujo, buscando así mantener el control del juego.



El conjunto carioca arribará a La Paz unas horas antes del inicio del partido, tras partir de Santa Cruz, donde aterrizó el miércoles y pernoctó, con la intención de minimizar los efectos de la altitud.



El balón comenzará a rodar a las 20:30, bajo el arbitraje del argentino Yael Falcón, quien será asistido por sus compatriotas Facundo Rodríguez y Maximiliano del Yesso. María Fortunato será la cuarta árbitra, mientras que el VAR estará a cargo de Mauro Vigliano, con Mariana de Almeida como asistente.



Posibles alineaciones:



Bolívar: Lampe; Jesús Sagredo, Orihuela, De Jesús, José Sagredo; Saucedo, Justiniano, Ramiro Vaca; Gomes, Oviedo y Sávio.



Flamengo: Rossi; Varela, Bruno, Pereira, Ayrton; Pulgar, Ortiz, De la Cruz, Gerson; Carlinhos y Araujo.