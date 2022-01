Bolívar contrató a la joyita de Always Ready

Escucha esta nota aquí

Un día antes de que el primer plantel viaje a Colombia para hacer la pretemporada, Bolívar anunció este lunes el fichaje del juvenil mediocampista Javier Uzeda.

Se trata de un volante ofensivo de 19 años y que la pasada temporada jugó en Always Ready. El ex Tahuichi demostró, cada vez que Pablo Godoy, DT de los millonarios, le dio minutos de juego que es un joven valor que puede marcar diferencia una vez consolide su juego.

Es hábil con la pelota, le gusta encarar y tiene buen remate de media y larga distancia.

Uzeda se unirá al grupo de los nuevos fichajes de la academia paceña. Es el caso del lateral José Sagredo (ex The Strongest), el volante brasileño Francisco Costa (ex Querétaro de México), el mediocampista argentino Patricio Rodríguez (ex Wilstermann) y el volante ofensivo Carlos Melgar (ex Royal Pari).