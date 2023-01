Bolívar de selección: Los 17 jugadores de 'La Verde' que la academia tiene en sus filas

En la defensa se renovó a Diego Bejarano, Luis Haquin y también ya contaban con José Sagredo y Roberto Carlos Fernández. A estos se les suma Jesús Sagredo y Jhon Jairo Velasco, también llamados con La Verde (El primero en Eliminatorias rumbo a Qatar, y Velasco fue convocado pero no debutó).

Leonel Justiniano, Gabriel Villamil, piezas fundamentales del Bolívar campeón en 2022, se suman a los ex The Strongest. Fernando Saucedo y Ramiro Vaca buscarán abrirse espacio en un mediocampo con funcionamiento ya establecido. También está Moisés Villarroel, otro jugador de selección que no mostró gran nivel, pero que también peleará su lugar.