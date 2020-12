Bolívar derrota a Real Potosí en la Villa Imperial y sigue en la punta (2-3)

Escucha esta nota aquí

Bolívar derrotó este viernes de visitante a Real Potosí por 2-3 y se mantiene firme en la punta del Apertura con 45 puntos. Triunfo clave para la academia paceña, que aventaja con un punto a The Strongest y Always Ready que le siguen los pasos en un torneo al que le quedan por jugar solo tres fechas.

Un partido que en la previa parecía accesible se le complicó al cuadro que dirige el español Ignacio González. Bolívar fue un claro dominador del encuentro y pudo ganar por más diferencia por las situaciones de gol que generó

El dueño de casa abrió la cuenta a los 4 minutos mediante el delantero cochabambino Rivaldo Melchor, que entre varios defensores celestes sacó un remate que terminó en el fondo de las redes.

Fue lo poco, por no decir lo único, que los potosinos generaron sobre el arco de Javier Rojas en la primera parte. La reacción de los celestes paceños no se dejó esperar pese que no tuvieron un buen funcionamiento colectivo.

Marcos Riquelme liquidó el pleito con dos goles en tres minutos. A los 33’ y 36’, respectivamente, mostró sus dotes de goleador. Sacó a relucir su jerarquía para definir en área enemiga.

El complemento fue un monólogo de Bolívar. Gustavo Salvatierra tuvo un papel clave para que Real Potosí no haya sido goleado. Lo que no pudo evitar fue el gol de Diego Bejarano a los 72 minutos, tras un pase en profundidad de Juan Carlos Arce, que el lateral aprovechó para colocar el pie y convertir tras el remate de Erwin Saavedra.

En descuentos, Gerardo Yecerotte cerró el partido con un gol de tiro libre a los 93’. Buen premio para el mejor jugador de Real Potosí que no pudo hacer respetar su localía en la Villa Imperial.

