Bolívar derrotó (2-1) a GV San José en partido amistoso

El equipo de la División Profesional mostró dominio sobre el equipo orureño que juega en la Copa Simón Bolívar, pese a no contar con sus principales figuras nacionales, ya que los siete futbolistas que estaban convocados a la selección nacional para lso partidos por Eliminatorias gozan de unos días de descanso.

"Dada la coyuntura actual del fútbol boliviano, el Club Bolívar ha determinado no programar partidos amistosos con equipos de la División Profesional, hasta que se realice la reunión convocada para el día lunes 18 de septiembre. En ese sentido, el primer plantel se enfrentará al Club GV San José, el día sábado 16 de septiembre en el Centro de Alto Rendimiento 'Guido Loayza' a partir de las 10:00 am, mismo que será a puertas cerradas", decía el comunicado de Bolívar.