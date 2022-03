Bolívar devuelve la visita a la ‘U’ Católica en un duelo de alta tensión en Quito

Escucha esta nota aquí

Golpeada en su orgullo, Universidad Católica se jugará la vida este miércoles en Quito cuando se enfrente al envalentonado Bolívar, en el partido de vuelta de la segunda fase de la Copa Libertadores 2022.

El empate (1-1) de la semana pasada en La Paz eleva la tensión para el encuentro que se disputará en el estadio Olímpico Atahualpa, a partir de las 18:15 y que definirá el pase a la tercera ronda del torneo.

- Bronca -

Los ecuatorianos, que resignaron puntos en el torneo local al igualar 1-1 con Guayaquil City, recibirán a su rival boliviano con pesar e inconformidad. El 'trencito azul' marcha quinto entre 16 equipos.

"Nos vamos con bronca por el trámite del partido, nosotros hicimos el gasto, pero esto es así, el rival también juega", expresó a los medios el DT argentino Miguel Rondelli, quien concentró a su equipo desde el domingo para preparar el partido contra Bolívar.

El estratega de la Católica, que en principio alineó con varios alternos para cuidar a sus jugadores para el partido contra Bolívar, debió recurrir a sus titulares para salvar el empate.

Ismael Díaz, que anotó contra Bolívar, José Carabalí, Jeison Chalá y Facundo Martínez sumaron minutos de juego.

"El único responsable soy yo. Tengo que seguir aprendiendo. No pude descifrar el juego que me puso el rival", expresó Rondelli, haciendo un mea culpa.

- Jugador recuperado -

En la otra cara de la moneda está Bolívar que dio de comer a su autoestima con una goleada de 3-0 sobre Always Ready, en la última fecha del torneo Apertura de la División Profesional del fútbol boliviano.

Los celestes viajaron a Quito este lunes al mando del director técnico brasileño Antonio Carlos Zago, quien señaló que tendrá al defensa César Martins recuperado de una lesión muscular para medir fuerzas con el equipo 'camarata'.

Aunque ganó un defensa, Zago perdió por lesión a los delanteros Bruno Miranda y Víctor Ábrego y al arquero Javier Rojas.

"Es un partido de 180 minutos, se jugó un tiempo, ahora tenemos que jugar el segundo, estoy seguro que vamos a hacer un buen partido en Ecuador", comentó a la prensa Zago.

El encuentro será dirigido por el árbitro brasileño Raphael Claus. Le asistirán sus compatriotas Danilo Manis y Rafael Alvez.

Universidad Católica: Darwin Cuero - Jose Carabalí, Yuber Mosquera, Rockson Renetería, Gregori Anangono - Santiago Zamora, Kevin Minda, Facundo Martínez - Ismael Díaz, Cristian Martínez Borja, Lisandro Alzugaray. DT: Miguel Rondelli.

Bolívar: Rubén Cordano - Roberto Fernández, José Manuel Sagredo, César Martins, Alberto Guitián, Diego Bejarano - Alex Granell, Leonel Justiniano, Patricio Rodríguez - Bruno Savio, Francisco da Costa. DT: Zago.

