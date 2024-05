Bolívar: dos jugadores se lesionan en vísperas del crucial partido ante Palestino

Malas noticias en Bolívar de cara al partido ante Palestino de Chile, que se disputará este martes en el estadio Hernando Siles (20:00), correspondiente a la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.



A través de un parte médico, la academia paceña confirmó las lesiones de Anderson Ordóñez y Patricio Rodríguez. Estos se suman a la baja de Bruno Sávio, quien no podrá jugar el martes por acumulación de tarjetas amarillas.



El caso de Ordóñez es el más grave, ya que se trata de una lesión muscular en el isquiotibial de la pierna izquierda. El defensor central se lastimó en el partido del miércoles 22 de mayo contra Aurora en Cochabamba (1-1).



“El deportista ya se encuentra recibiendo el tratamiento respectivo, por lo que estará alejado de los entrenamientos con el primer plantel durante las siguientes semanas”, indica el parte médico del club, confirmando que el ecuatoriano será baja ante Palestino.



En tanto, la lesión de Patricio Rodríguez es más leve, pero aún no se definió cuanto tiempo demandará su recuperación. El argentino presentó molestias en el muslo posterior izquierdo, también en el partido frente a Aurora.



“Dicha lesión está siendo tratada desde el momento en el que se produjo y se espera la recuperación del futbolista en los siguientes días”, señala el comunicado.



Si bien no indica que se perderá el partido, la proximidad del mismo hace que sea muy complicado que llegue en óptimas condiciones.



Para lograr el boleto a octavos de final de la Libertadores, Bolívar necesita al menos empatar para avanzar como primero de grupo. Incluso, una derrota menor de dos goles le bastará para meterse entre los 16 mejores del torneo continental.



Sin embargo, ante de encarar este partido, la academia deberá jugar este sábado ante Real Santa Cruz (17:30) por la cuarta fecha del torneo Clausura.