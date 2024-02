Bolívar: el camino que debe recorrer hacia un nuevo campeonato

La primera fecha verá a Bolívar medirse contra Gualberto Villarroel en un enfrentamiento que pondrá a prueba la capacidad del equipo para imponerse desde el inicio. La segunda fecha presenta otro desafío complicado, esta vez contra Oriente Petrolero en Santa Cruz, un equipo que también aspira a avanzar en este grupo extremadamente difícil.



La tercera fecha será un capítulo crucial para Bolívar, ya que se enfrentará a su eterno rival, The Strongest. Un choque que no solo será un enfrentamiento deportivo, sino también un duelo de pasiones y rivalidades históricas que agitará las emociones de la afición.



En la cuarta fecha, Bolívar se embarcará en un enfrentamiento fuera de casa contra Wilstermann, un equipo que buscará aprovechar su localía para sumar puntos valiosos. La quinta fecha presentará otro desafío de proporciones épicas, con un enfrentamiento contra The Strongest, esta vez en calidad de visitantes.



La sexta fecha verá a Bolívar regresar a su fortaleza, el Estadio Hernando Siles, para enfrentarse a Wilstermann. Un partido en casa que será vital para asegurar la clasificación a cuartos de final en el torneo. La penúltima fecha presentará un enfrentamiento contra Oriente Petrolero, un duelo que podría ser determinante para ambos equipos en la lucha por la clasificación.



El calendario cerrará con un enfrentamiento crucial contra Gualberto Villarroel (en Oruro) en la octava fecha. La Academia deberá mostrar su mejor versión para asegurar puntos valiosos y consolidar su posición en el grupo de la muerte.