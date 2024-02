Bolívar expresó su "repudio" a la violencia tras el escándalo con Guabirá

Bolívar organizó un viaje a Santa Cruz para disputar un amistoso contra Guabirá el pasado miércoles. Si bien la prioridad era la preparación de los equipos de cara al inicio de la temporada, el encuentro se convirtió en un capítulo oscuro marcado por la violencia y los heridos en ambos bandos. En respuesta a estos incidentes, el club emitió un comunicado expresando su repudio y lamentando la suspensión del partido.



"La pelea entre Guabirá y Bolívar es vergonzosa, la de los socios de Oriente Petrolero y Blooming es bochornosa, tantos golpes que hemos visto en el estadio de El Alto. Esta es la antítesis del progreso, no estoy orgulloso de lo que vi", compartió Marcelo Claure en sus redes sociales.



El comunicado oficial del club señaló: “El Club Bolíivar expresa su total repudio y lamenta los incidentes violentos en el campo de juego, que desencadenaron en la suspensión del partido amistoso que nuestro primer plantel disputaba ante Guabirá, en el estadio

Gilberto Parada, de Montero"



"Nos solidarizamos con nuestro director técnico Flavio Robatto y con nuestro director de prensa Rodrigo Reyes, quienes fueron trasladados a una clinica de Santa Cruz, después de sufrir heridas emergentes de los impactos de piedras que cayeron en el bus que trasladaba a nuestra delegación desde el estadio Parada hasta el hotel", escribieron sobre las agresiones al DT.



Flavio Robatto también se pronunció ante Tigo Sports antes del incidente en el bus: "No buscábamos esto, son circunstancias que, de no cortarse a tiempo, podrían tener consecuencias mayores. No hay justificación para nuestro equipo".



A pesar de todo, el club tiene programado un amistoso contra Royal Pari este sábado a las 15:30 horas en el Tahuichi.