Bolívar ficha al lateral cruceño Harry Céspedes

Bolívar anunció este miércoles la contratación del lateral izquierdo Harry Céspedes. El defensor debutó en la temporada 2018 en Royal Pari, club en el que jugó hasta el año pasado.

Tiene 22 años y por su buen rendimiento en el campeonato de 2019 fue convocado a la selección que dirige el venezolano César Farías. Es un lateral con buen recurso técnico para manejar la pelota y con vocación ofensiva cuando tiene espacio para proyectarse por su zona.

Céspedes es la segunda nueva incorporación de la academia paceña para encarar esta temporada. La pasada semana confirmaron el fichaje del volante cruceño John García, que el año pasado jugó en Huachipato de Chile.

Además, Bolívar también informó a comienzo de semana que renovó contrato con el zurdo mediocampista cochabambino Hernán Rodríguez y el retorno de los volantes Juan José Orellana (ex Always Ready) y Leonel Justiniano (ex Wilstermann).

A este grupo se suman los extranjeros que fueron contratados el año pasado por la Copa Libertadores y que no pudieron jugar en la recta final del torneo Apertura. Ellos son Álex Granell, Álvaro Rey y Anderson Cruz.

El club no renovó este año con 10 jugadores de la plantilla de 2020. Es el caso de Guillermo Viscarra, Widen Rojas, Óscar Ribera, Mateo Flores, Juan Cataldi, Roberto Domínguez, Fidencio Oviedo, Vladimir Castellón, Jorge Flores y Pedro Azogue.

