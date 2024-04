Bolívar - Flamengo: posibles alineaciones

El objetivo de Bolívar es claro: ganar o ganar, no se piensa en otra cosa que no sea sumar de a tres este miércoles. La academia ya tiene todo listo para recibir al Flamengo en el marco de la tercera fecha de la Copa Libertadores 2024. El juego se pondrá en marcha a las 20:30 en el estadio Hernando Siles de La Paz, bajo el arbitraje del venezolano Alexis Herrera.



El conjunto paceño arriba a este duelo como líder del Grupo E, fruto de dos victorias, primero ante Palestino en Chile (0-4) y luego frente a Millonarios en La Paz (3-2). Es por ello, que los dirigidos por Flavio Robatto consideran indispensable un resultado que no sea ganar. Con una victoria más llegarán a 9 puntos y pondrán un pie en los octavos de final.



Para este encuentro, Yomar Rocha se presenta como la única baja en Bolívar, que deberá cumplir un partido de suspensión por su expulsión ante Millonarios. Quien se perfila para ocupar ese lugar es el experimentado Erwin Saavedra, que volverá a disputar un partido de Libertadores después de 3 años.



En la vereda de enfrente aparece el Flamengo, segundo del grupo con 4 unidades, pero que llegará a La Paz sin siete de sus habituales titulares: dos por lesión y cinco por decisiones técnicas.



El legendario equipo brasileño intentará sorprender en los 3,600 metros de la Sede de Gobierno con la sapiencia de su entrenador ‘Tite’, un imbatible en el Siles.