Bolívar: Henry Vaca alista su debut frente a Oriente Petrolero

Es oficial, Henry Vaca tiene luz para debutar en el primer plantel de Bolívar, y lo podría hacer ante uno de sus exequipos, Oriente Petrolero, en el marco de la séptima fecha del torneo Apertura. El balón empezará a rodar este domingo a las 17:30 en el estadio Hernando Siles. 



Flavio Robatto, director técnico de la academia, adelantó este martes en conferencia de prensa que Vaca estará a disposición para el encuentro frente a los albiverdes.



“Hemos tenido algunas evaluaciones, me preocupaba su peso. Henry puso el 100% de su predisposición, ya bajó más de tres kilos, no es poco. Ya hizo fútbol y respondió, así qué seguramente estará en la banca a disposición el domingo”, indicó.



“Ojalá que le podamos dar minutos (frente a Oriente), ojalá lo podamos recuperar. Es un jugador de selección, si está bien es determinante. Lo vamos a exigir al máximo”, sentenció Robatto.



Además, el estratega argentino se refirió sobre la posible incorporación de un defensor central, ante la inminente salida del uruguayo Bryan Bentaberry.



“El defensor será oficializado mañana, se hablaron de muchos nombres pero yo descarté a varios. El central que venga tiene que estar adaptado a lo que nosotros queremos, eso es fundamental. No son ningunos de los nombres que se han publicados en redes sociales”, aseguró.



“Tenemos el 80% de la plantilla apta para jugar. Hay jugadores como Ramiro Vaca que no han tenido muchos minutos el año pasado y ahora son fundamentales. Creo que los dos mejores refuerzos que consiguió Bolívar en esta temporada fue la renovación de Leonel Justiniano y Patricio Rodríguez", 'concluyó.