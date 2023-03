Bolívar sufrió pero venció por la mínima diferencia a Aurora

Bolívar no jugó bien, pero venció a Aurora 1-0 en el Hernando Siles. La academia paceña logró un triunfo apretado con gol de Pablo Hervías en el complemento y mira de cerca la punta del campeonato.

Bolívar nunca encontró la sociedad deseada entre Gabriel Villamil, Leonel Justiniano y Ramiro Vaca, mientras que Ronnie Fernández no estuvo fino en la definición y se encontró en más de una ocasión con la respuesta segura del arquero Luis Cárdenas.

En la segunda mitad, Bolívar realizó cuatro variantes en busca de un mejor funcionamiento. Beñat San José apostó por Hervías, Melgar, Algrañaz y Rodriguez. La academia fue de menos a más pero no encontró claridad y acechó el arco de Cárdenas sin hacer daño.

A los 79’ en una acción sin mayor peligro Algarañaz cedió para Hervías y el español en su afán de enviar un centro sorprendió a Cárdenas que estaba mal posicionado. El balón ingresó lentamente hasta el fondo de las redes por encima del portero que quedó estático. El ex Málaga anotó y desató el desahogo en la parcialidad local.

Sin mucho más, Bolívar se quedó con la victoria, pero no convenció a sus hinchas. Los dirigidos por Beñat San José acortan distancia en la tabla y se sitúan a un punto del líder The Strongest (16), mientras que Aurora permanece en la tercera casilla con once unidades.