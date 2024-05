Bolívar una vez más en déficit: la dirigencia del club mostró el balance de 2023 con pérdidas millonarias

Tras realizarse la Asamblea Ordinaria de socios, la cual tuvo muchas críticas porque no fue difundida digitalmente por la dirigencia del club, lo s números de Bolívar se mostraron una vez más en color rojo.

Bolívar ha registrado un déficit total de 314.948.000 bolivianos (equivalente a 45.186.226 dólares) en los últimos 14 años de gestión de la empresa Baisa, según datos oficiales presentados en la Asamblea Ordinaria de Socios celebrada el pasado viernes.



La cifra, que se ha ido acumulando año tras año, pone de manifiesto la difícil situación financiera que atraviesa la institución celeste, la cual solo ha logrado un superávit en una ocasión, durante el año 2014, gracias a su participación en la Copa Libertadores de América (llegó a semis).



Un historial de números rojos

De acuerdo al informe económico presentado por Juan Carlos Campero, director administrativo financiero de Baisa, el saldo en contra de la gestión 2023 ascendió a 30.544.000 bolivianos. Esta cifra se suma a los déficits acumulados en años anteriores, destacando el año 2021 como el de mayor saldo negativo, con 61.801.000 bolivianos.



En contraste, el año 2016 registró el menor déficit de la era Baisa, con solo 2.853.000 bolivianos.



Un futuro incierto

El contrato entre Baisa y Bolívar, firmado en septiembre de 2008 por un período de 20 años, tiene una vigencia de cuatro años más. Sin embargo, la delicada situación financiera del club genera incertidumbre sobre el futuro de la relación entre ambas partes. La dependencia con Claure sigue más presente que nunca.



Falta de información sobre las primeras gestiones

Cabe destacar que no existen datos oficiales sobre las dos primeras gestiones de Baisa al frente de Bolívar (2008-2009), ya que el club ha informado que la documentación de la época "es inexistente o no está completa".



¿Qué se espera a futuro?

La situación financiera de Bolívar ha generado preocupación entre los socios e hinchas del club, quienes esperan que la directiva tome medidas para revertir la tendencia negativa y asegurar la sostenibilidad de la institución a largo plazo. Especialmente con las elecciones presidenciales para las cuales aún no hay fecha, y fueron pospuestas (tenían que ser a principios de 2024).