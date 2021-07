Bolívar: uno de los requisitos que debe cumplir el nuevo DT es que demuestre ganas de vivir en La Paz

Escucha esta nota aquí

Bolívar despidió el 23 de mayo pasado al español Ignacio 'Natxo' González y desde esa fecha el directorio que preside Marcelo Claure sigue buscando al entrenador que se haga cargo del plantel profesional, pero curiosamente uno de los requisitos que se les exige a los postulantes es que demuestren interés en vivir en La Paz.​

La decisión al parecer no es tan fácil, según lo comenta Claure en su cuenta de Twitter, pues el empresario y presidente de la academia paceña explicó que hasta el momento no encuentran al DT que pueda encarar un proceso con los celestes.

“He entrevistado a muchos entrenadores en estas últimas semanas. No he encontrado a ningún entrenador de proceso que reúna lo que necesitamos en Bolívar los próximos cinco años. Los que me convencen hoy están con contrato. Esta semana tendremos diez entrevistas más”, escribió.

Pero la pregunta que surge es ¿qué perfil de entrenador necesita Bolívar? Claure explicó que quiere hacer una buena evaluación y por eso no hay apresuramiento en la decisión final.

“Quiero que sepan que esta es mi prioridad pero debido a lo importante que es para el proyecto no voy a tomar una decisión apresurada y esta decisión la tomamos en conjunto con mis asesores del City Football Group. Utilizamos todas las herramientas de simulación de modelo de juego y muchos datos sobre modelo de juego, Capacidad de juego ofensivo, utilización y formación de jóvenes, pasión por ser parte de un proyecto, experiencia en competencias internacionales y las ganas reales de querer vivir a La Paz, entre otras variantes”, expresó el directivo paceño que radica en Estados Unidos.

Entre tanto, el plantel sigue entrenando bajo las órdenes de Vladimir Soria, quien en la semana pasada dijo que pese a que asumió de manera interina prepara un equipo para la alta competencia.

