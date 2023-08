Carlos Lampe: “Lo dejamos todo, lamentablemente la pelota no quiso entrar”

Bolívar no tuvo una buena tarde-noche en La Paz y terminó cayendo en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.



Su rival de turno fue el Inter de Porto Alegre que remató una sola vez al arco y con eso le bastó para llevarse el triunfo por 1-0.



Quien vio caer su portería fue Carlos Lampe. El arquero de la ‘Academia’ no pudo hacer nada ante el potente remate de Enner Valencia.



Una vez finalizado el encuentro, el meta de la selección nacional se pronunció en sus redes sociales y lamentó la dura derrota de su equipo.



“Hoy no tenemos nada que reprocharnos, nos vamos muy tristes por no regalarles otra victoria (a la hinchada) como los teníamos acostumbrados en esta copa, lo dejamos todo y lamentablemente la pelota no quiso entrar”, publicó Lampe en su cuenta de Facebook.



“Todavía queda una batalla y vamos a ir a darlo todo, con mucha confianza en nosotros, con fe y con el corazón en la mano de cada uno de ustedes que nos apoyaron hoy incondicionalmente”, añadió.



Finalmente, Lampe aseguró que el sueño de avanzar a las semifinales sigue intacto.



“Nosotros llegamos hasta aquí, porque creemos en nosotros y esta no va a ser la excepción, iremos a Brasil en busca de nuestro sueño”, concluyó.