Copa Libertadores: Bolívar recibe a Millonarios en busca del liderato de su grupo

Bolívar aguarda el juego de este jueves ante Millonarios de Colombia, en el marco de la fecha 2 de la Copa Libertadores 2024. A partir de las 18:00 HB, en el estadio Hernando Siles, la academia buscará hacer respetar su localía y para acercarse a los octavos de final del certamen continental.



Luego de vencer 4-0 a Palestino (visitante) en su estreno copero, la academia irá por el liderato del Grupo E, a costa de un rival que no pasó del empate frente al Flamengo en condición de local. De momento, el conjunto brasileño está en lo más alto del grupo con cuatro puntos gracias a su victoria del miércoles ante Palestino. Por lo tanto, un triunfo de Bolívar sobre Millonarios, le devolverá el primer lugar a los paceños (6 puntos).



Conocedor de Millonarios



Bolívar tendrá de su lado un hombre que conoce muy bien a su rival de turno. Se trata de su director técnico, Flavio Robatto, quien fue asistente técnico de Millonarios en la temporada 2015 - 2016.



Será un plus para los celestes, ya que el argentino sabe muy bien las debilidades de algunos jugadores que ya dirigió en territorio colombiano.



Sin embargo, Bolívar tendrá tres bajas para este encuentro: Lucas Chávez y Erwin Saavedra y Jairo Quinteros no estarán por lesión. Quien estará a disposición es Anderson Ordóñez. El defensor central ecuatoriano cumplió a cabalidad con su adaptación a la altura y será tomado en cuenta, lo más probable es que arranque desde el banco de suplentes.