¿Cuánto dinero se está embolsillando Bolívar en la Copa Libertadores?

Y aún hay más, en caso de seguir ganado continuará acumulando importantes montos. Si avanza a octavos de final recibirá US$1.250.000, por llegar a cuartos de final ganará US$ 1.700.000 y en caso de avanzar a semifinales el premio será de US$ 2.300.000.



Si Bolívar se clasifica a la gran final se asegurará US$ 7.000.00, pero si gana el partido se le abonará nada más ni nada menos que la suma que alcanza los US$ 23.000.000 + US$ 330.000, una locura.