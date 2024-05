Da Costa, Henry Vaca y Algarañaz, el tridente ofensivo de Bolívar para recibir a Palestino

Francisco Da Costa - Henry Vaca - Carmelo Algarañaz: será el tridente ofensivo que utilizará Flavio Robatto este martes, cuando Bolívar reciba a Palestino de Chile en el estadio Hernando Siles (20:00) por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Será la primera vez que estos tres jugadores jueguen juntos como titulares.



Da Costa, titular inamovible y pieza fundamental en el onceno del entrenador Robatto, echará de menos a sus dos acompañantes: Bruno Sávio y Patricio Rodríguez. El brasileño no podrá ser tomado en cuenta debido a que tiene que cumplir un partido de suspensión por acumulación de tres tarjetas amarillas, mientras que el argentino sufrió una lesión muscular en el muslo posterior izquierdo que lo dejó al margen de la convocatoria.



Robatto no modificará su sistema, mantendrá a Da Costa centralizado y mandará a Vaca como extremo por derecha y a Algarañaz como extremo por izquierda.

La idea es que la habilidad de Vaca y la potencia de Algarañaz alimenten desde las bandas al goleador brasileño. El papel de este tridente será crucial, ya que son las principales armas en ataque que presentará la academia en un partido donde necesita mínimamente empatar para clasificar a octavos de final como primero de grupo.



Incluso, Bolívar puede meterse a la siguiente instancia del torneo hasta perdiendo por una diferencia no mayor a dos goles.



Ordóñez también es baja



Anderson Ordóñez también se perderá el partido ante Palestino por lesión. Se trata de un desgarro muscular en el isquiotibial de la pierna izquierda. El defensor central se lastimó en el partido del miércoles 22 de mayo contra Aurora en Cochabamba (1-1). Su recuperación demandará de al menos dos semanas más.