Da Costa quiere zanjar la polémica y pidió disculpas a Jhasmani Campos

“Yo creo que el pibe ese (Campos) si no nos regala el partido iba a ser muy complicado. Lo siento por él, por su equipo, porque esas cosas ya no van. Espero que se arrepienta y piense en lo que hizo, porque perjudicó a su equipo de una manera tremenda. Su expulsión fue fundamental para nosotros, me siento feliz por mi equipo", dijo Da Costa.

Samuel Galindo, que no juega ni en Independiente ni en Bolívar, sino Always Ready, salió en defensa de Jhasmani Campos a través de un comentario en sus redes sociales.

“Yo no tengo la obligación de conocerlo (Campos), pero viendo la entrevista me di cuenta que me expresé mal. Al decirle pibe no quise menospreciar, después mis compañeros me comentaron que es grande, que tiene su historia, entonces las historias se respetan, yo en ningún momento quise menospreciarlo, yo (diciendo pibe) quise referirme al jugador del otro equipo. Así que nada, Jhasmani pido disculpas, quedó mal…”, dijo Da Costa.