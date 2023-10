Diego Bejarano: “Fuimos superiores desde el principio”

Bolívar dejó en claro que peleará hasta el final. La academia paceña fue mejor y goleó el martes a Always Ready (5-0) en en reinicio de la División Profesional. Los dirigidos por Beñat San José no le dieron tregua a su rival y golpearon en el momento justo. Diego Bejarano se encargó de anotar el 3-0 transitorio que empezaría a desatar la goleada.

El lateral se mostró en buen nivel y generó mucho peligro por la banda derecha. Una vez finalizado el encuentro atendió a los medios de prensa y expresó su felicidad por la victoria y el rendimiento de su equipo. “Feliz por el triunfo, hicimos un gran partido . Contento por este resultado, porque volvió el fútbol y porque comenzamos con el pie derecho”, indicó. “Fuimos muy superiores desde el primer minuto. No podía hacer goles en la liga, recién fue mi primero en la temporada. Es importante reencontrarse con el gol pero más importante fue conseguir los 3 puntos y ayudar a mis compañeros”, añadió. Bejarano también resaltó la falta de ritmo debido al párate de la División Profesional. “No voy a mentir, al principio nos costó adaptarnos al partido. Estar un mes sin jugar y con la incertidumbre de por medio afecta mucho, pero creo que hicimos un gran trabajo y demostramos un poco lo que éramos en la Copa Libertadores”. Finalmente, aseguró que el próximo partido de liga será muy duro. Los paceños visitarán este domingo a Wilstermann en el Félix Capriles.

“Será un encuentro muy lindo, complicado y peleado. Siempre los partidos en Cochabamba contra Wilstermann fueron duros, pero confío plenamente en mi equipo”, concluyó.



Con la victoria sobre Always, Bolívar es segundo y queda a cinco puntos de The Strongest que no tendrá acción en esta fecha.