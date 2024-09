“El equipo tuvo valentía y siempre quiso ganar el partido”, afirmó Flavio Robatto

Una vez finalizado el clásico paceño entre The Strongest y Bolívar, que terminó igualado (1-1) el miércoles en el estadio Hernando Siles, Flavio Robatto, director técnico de la academia, expresó su satisfacción por el rendimiento y la entrega de sus dirigidos.



“El equipo tuvo valentía y siempre quiso ganar el partido hasta el último minuto. Bolívar nunca renunció, hizo un esfuerzo tremendo hasta el minuto 96”, indicó Robatto.



“No está muerto quien pelea. Estoy orgulloso de los jugadores y de su entrega, que fue acompañada de buen fútbol, sobre todo en el segundo tiempo. Ver en los minutos finales a un equipo que sufrió tanto en la última semana, con los jugadores llegando al área rival, es algo muy bueno para nosotros como grupo”, añadió en referencia a la gran cantidad de bajas que ha sufrido la academia en las últimas semanas.



Finalmente, el estratega argentino explicó el motivo por el cual no realizó ninguna variante a lo largo del partido. “En el segundo tiempo me parecía innecesario cambiar a algunos jugadores de mitad de cancha para arriba; hicieron un buen partido. El primer tiempo fue parejo, hubo momentos en los que nos superaron; en el segundo fuimos amplios dominadores y merecíamos ganar. Tuvimos muchas oportunidades en el segundo tiempo para llevarnos los tres puntos”, sentenció.



Con este resultado, la tabla del torneo Clausura no se mueve: Bolívar mantiene el primer lugar con 31 unidades, seguido de cerca por The Strongest, que tiene 28. Al ser un partido reprogramado de la fecha 11, ambos equipos igualan al resto con 14 partidos disputados.