Fernando Saucedo, jugador de Bolívar: “La exigencia es altísima”

Bolívar goleó 4-0 a Gran Mamoré en condición de local en un partido correspondiente a la fecha 4 de la Copa Tigo.



Los dirigidos por Beñat San José no tuvieron mayores problemas para derrotar a un equipo que no ofreció resistencia.



Fernando Saucedo, mediocampista de la ‘Academia’ paceña conversó con los medios de prensa en el post partido destacó el rendimiento de sus compañeros y empezó a palpitar los octavos de final de la Copa Libertadores ante Athletico Paranaense.



"El año pasado enfrenté a Paranaense con el ‘Tigre’ y me fue excelente, ojalá pueda repetir esa actuación. En un ida y vuelta las cosas son muy diferentes, sé que con intensidad podemos dar mucha pelea", dijo Saucedo.