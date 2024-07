Fernando Saucedo se lesionó en Bolívar, pero espera llegar al partido con Nacional

Fernando Saucedo, por ahora, es duda en Bolívar para el partido del domingo contra Nacional Potosí, a jugarse en la Villa Imperial. El mediocampista cruceño sufrió una lesión en el tobillo durante el partido contra Always Ready, que terminó empatado sin goles.

“Me doble el tobillo en el medio campo, traté de frenar y se me fue. Gracias a Dios no tengo mucho daño, es netamente ligamentos, vamos a hacer las evaluaciones y seguro que voy a estar bien”, expresó Saucedo a los medios de comunicación.

El ‘Menona’ es optimista de que podrá jugar contra Nacional Potosí, el domingo, en partido de la séptima fecha que está programado para las 17:30. No quiere ni imaginarse perderse dicho compromiso.

“Ojalá que no, que pueda entrenar lo antes posible, porque siempre el tobillo es molestoso, pero con un vendaje se puede solucionar, no es lo mismo que la rodilla que no se puede hacer nada”, agregó el futbolista, de 34 años.