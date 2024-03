Flavio Robatto: “Bolívar hizo méritos para ganar el partido”

Flavio Robatto, director técnico de Bolívar, habló en conferencia de prensa, luego de la derrota de la academia en el clásico paceño ante The Strongest.



“Esta derrota es dolorosa porque creo que Bolívar hizo los méritos, no solo para empatar sino para ganar el partido. Fuimos dominadores, en nuestro mejor momento llegó el segundo gol del Tigre; así son estos partidos”, indicó.



“En los últimos 15 minutos pudimos estar más lúcidos, creamos muchas situaciones de gol pero no se nos dio. Quiero recalcar la paciencia que tuvieron los jugadores a pesar de ir perdiendo, no se desesperaron y jugaron, eso es importante”, añadió.