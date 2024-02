Flavio Robatto cree que Bolívar "está para ser campeón"

Bolívar mantiene abiertas las negociaciones para reforzar su plantilla de cara a la temporada 2024. El director técnico Flavio Robatto aún considera necesario sumar dos mediocampistas para completar el equipo.



A pesar de haber mencionado anteriormente que solo faltaba un mediocampista, Robatto ahora ha ampliado las gestiones para incluir a dos jugadores más, ambos en el centro del campo.



"Los dos nombres que tenemos dando vuelta, si llegan será provechoso para el club. Si no puedan llegar no hay excusa, este plantel está para ser campeón, tiene todo. Si llega el último será una frutilla para el postre", comentó.



En los últimos días, el nombre que ha sonado con más fuerza es el de Erwin Saavedra, ex capitán del equipo, quien se encuentra vinculado al fútbol sudafricano.