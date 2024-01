Flavio Robatto descartó la llegada de Henry Vaca a Bolívar

Flavio Robatto fue contundente cuando le consultaron sobre la posible llegada de Henry Vaca a Bolívar. El entrenador de la academia aseguró que el jugador de la selección nacional no jugará en su equipo.



“100 % no, no va a jugar en Bolívar. Estamos buscando un refuerzo más cercano al mediocampo, un jugador más parecido a Gabriel Villamil. Queremos alguien de esas características y en esa posición”, indicó el argentino en conferencia de prensa.



Robatto también se mostró contento con el plantel que tiene. Considera que sus dirigidos están realizando una buena pretemporada.



“La llegada de los refuerzos fue algo consensuado con la dirigencia. Ya los conocemos, hemos hecho un seguimiento. La evaluación hasta el día de hoy es muy positiva, los jugadores han sido muy receptivos a la idea que queremos”.



“El ambiente de trabajo es bueno, ellos (jugadores) están respondiendo y eso ayuda a que todo pueda desarrollarse mejor. El aspecto físico me sorprendió, me gustó mucho”, añadió.



Finalmente, el estratega se refirió a Leonel Justiniano, quien es baja por una operación oftalmológica.



“Con Leonel he hablado mucho. Se está recuperando bien, para nosotros es un un jugador muy importante, ojalá se pueda incorporar pronto al grupo. Yo creo que la próxima semana ya estará con nosotros”, concluyó.