Flavio Robatto, DT de Bolívar: “La valentía es la mejor cualidad de este equipo”

Bolívar hizo su tarea. El conjunto paceño venció al Flamengo en el estadio Hernando Siles de La Paz (2-1) con goles de Francisco Da Costa y Bruno Sávio, y se consolidó en el primer lugar del Grupo E de la Copa Libertadores. Los dirigidos por Flavio Robatto sellaron un arranque impecable en el máximo certamen de clubes a nivel sudamericano.



Una vez finalizado el encuentro, Robatto, atendió a los medios en conferencia de prensa y dejó sus sensaciones sobre el nuevo triunfo de su equipo. El entrenador argentino destacó la valentía de sus jugadores a lo largo de la copa.



“La motivación, el hambre de gloria y la valentía que tiene este equipo es fundamental, es nuestro día a día. Tenemos un grupo humano espectacular, el día que quedamos eliminados del Torneo Apertura nos propusimos jugará a muerte este partido. El que entiende un poco de fútbol se dará cuenta contra que equipo jugamos hoy (Flamengo). La valentía es la mejor cualidad de este equipo”, indicó Robatto.



“Bolívar es un equipo de vocación ofensiva, pero para serlo tenemos que tener ‘monstruos’ en defensa que ganen los duelos mano a menos contra jugadores de mucha jerarquía. Por ahí la gente no lo ve porque piensa que solo atacamos, pero jugar así te obliga a quedar mano a mano y eso dificulta a los defensores”, añadió.



Finalmente, Robatto explicó porque no realiza muchos cambios. Considera que a veces no es necesario cambiar todo el equipo para obtener buenos resultados, sin embargo confía en el potencial de cada uno de sus jugadores.



“La gente no sabe, a veces no es necesario que se hagan cambios. El equipo tiene un rendimiento aceptable, considero que los cinco cambios que se permiten son muchos, es cambiar el 50% de tu equipo. Pero si quiero aclarar, que por más que algunos chicos sean juveniles, tienen muchísimas condiciones y un potencial enorme. Hoy el equipo terminó jugando con dos jugadores Sub-20 ante uno de los mejores equipos del continente, el que tiene más presupuesto. Cuando nos pidan cambios, haremos menos cambios”, sentenció.