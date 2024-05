Flavio Robatto tras clasificación a octavos: “El primer objetivo importante del año está cumplido”

Bolívar cumplió ante su gente, venció a Palestino de Chile (3-1) en la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, y logró el boleto a los octavos de final liderando su serie con 13 unidades.

Con este triunfo, la academia dirigida técnicamente por Flavio Robatto, ratificó su poderío en condición de local, quien además aseguró que “el primer objetivo importante del año está cumplido”.



Una vez finalizado el encuentro, Robatto, habló en conferencia de prensa y no ocultó su felicidad por la victoria y clasificación de su equipo. “El primer objetivo importante del año está cumplido, mérito grandísimo de los jugadores, un grupo valiente y unido, que demostró en todas las canchas estar a la altura, fuimos a buscar los resultados en todos los partidos”, indicó el entrenador argentino.



“Mi sensación es de felicidad por el logro conseguido, pero además estoy contento por la forma en que el grupo lo consiguió. Al margen de los números, independientemente de que haya sido un récord o no, lo que va quedar marcado en la forma en la que juega este grupo. Estamos muy felices como cuerpo técnico de tener este grupo de jugadores”, añadió.



Robatto, también se refirió al sistema de juego de Bolívar, y considera que aún se debe mejorar y corregir algunos aspectos. “Debemos seguir afinando algunos detalles en la idea de juego, creo que en estos últimos partidos, cuando las incidencias eran de ida y vuelta, en algunos momentos el equipo no sabía hacer las pausas y hacer esa cantidad de toques necesarios para poder controlar las acciones”,



Además, el DT afirmó que dará descanso a sus jugadores, y habló sobre el posible arribo de refuerzos para el segundo semestre del año. “Con respecto a la planificación, los jugadores tendrán unas vacaciones muy merecidas, salvo los convocados a la selección. Respondiendo a la otra pregunta, ya había mencionado hace algunos días que habían unos dos jugadores que podían llegar al club, es muy posible que vengan en este receso, no solo pensando en la Libertadores sino también en el torneo local”.



Finalmente, destacó la cantidad de convocados que tuvo Bolívar a la selección boliviana. “Es muy bueno que a un club le convoquen muchísimos jugadores, quiere decir que el jugador está haciendo bien las cosas. Para nosotros, como cuerpo técnico, es importante que citen muchos jugadores, las convocatorias han sido merecidas", sentenció.