Flavio Robatto tras victoria de Bolívar: “El arbitraje fue un desastre”

Bolívar sufrió más de la cuenta y terminó ganado un partido crucial por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Con un hombre menos desde el minuto 25, debido a la expulsión de Yomar Rocha, la academia logró ponerse arriba 3-0, sin embargo Millonarios reaccionó y anotó dos goles para sellar el 3-2 definitivo. Este resultado le permite al conjunto paceño trepar a lo más alto del Grupo E con 6 puntos, fruto de dos triunfos consecutivos.



Una vez finalizado el encuentro, Flavio Robatto, director técnico de Bolívar, no quiso ocultar su malestar y disconformidad por la actuación del árbitro ecuatoriano Guillermo Guerrero, quien fue criticado por algunas decisiones que tomó a lo largo del partido.



“Había jurado no hablar de los arbitrajes, pero hoy fue un desastre. Ya lo conocíamos. Vamos a ir a lo puntual, todas las faltas divididas fueron para Millonarios, nos metió atrás y no nos permitía salir. Tengo hasta la una de la mañana para quedarme a hablar sobre los errores del árbitro. Sin embargo, el equipo superó la adversidad, mantuvo la tranquilidad y fue valiente siempre”, indicó Robatto.



El estratega argentino también se refirió al rendimiento que ofrecieron sus jugadores. Considera que Bolívar tiene un plantel de mucha calidad. “La identidad de este equipo producto de la calidad que tienen los jugadores es clara. El equipo siempre quiere ser protagonista, busca atacar. Hay momentos donde nos toca sufrir porque no jugamos solos. En frente hay un rival, un equipo grande de Sudamérica”.



“No fue fácil, jugamos con diez hombres casi 70 minutos. Poco a poco fuimos superados en algunos aspectos pero nunca en la valentía, esa es la principal virtud del equipo. Desde el arquero hasta el delantero, todos son merecedores de esta victoria, es un equipo valiente”, añadió.



Finalmente, Robatto habló sobre el desempeño de su equipo en la segunda mitad, donde se vio superado ampliamente por su rival. “Jugar con un hombre menos durante 75 minutos contra Millonarios es complicado. Si bien no creamos situaciones como en el primer tiempo por obvias razones, supimos controlar al rival por momentos y tapamos a su mediocampo. Jugamos muy bien”, sentenció.