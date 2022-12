Francisco Da Costa y la polémica de la altura: "Nunca hablé mal de La Paz, no hablé mal de los paceños"

"Hay dos tipos de personas. Las malintencionadas y las que no saben interpretar" inició a comentar el ex jugador de Bolívar. Las aclaraciones y este descargo lo hizo tras la polémica que se generó por haber mencionado que había sufrido durante su adaptación en la ciudad de La Paz.

"No se por qué se habla de eso todavía. No fui el primero ni voy a ser el último (en sufrir la altura)", sentenció en una de sus historias de Instagram. "Nunca hablé mal de la ciudad, no hablé mal de los paceños, nunca dije que me trataron mal. Yo dije que me costó más de lo que pensé adaptarme a la altura y a la ciudad", sostuvo.