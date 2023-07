Jairo Quinteros retorna a Bolívar

Jairo Quinteros se convirtió en nuevo refuerzo de Bolívar de cara al segundo semestre del año. El defensor fue anunciado luego del triunfo del conjunto paceño sobre Oriente Petrolero por 2-0.



Quinteros retorna a Bolívar luego de haber vestido la camiseta del Real Zaragoza de España, club en el que no tuvo mucha continuidad.



No es la primera vez en la que el jugador vuelve al fútbol boliviano en busca de minutos. En 2020 fue fichado por el Inter Miami de la MLS pero su participación fue prácticamente nula y Bolívar lo repatrió.



El cruceño apunta a jugar a llegar con más ritmo al inicio de las Eliminatorias Sudamericanas. A pesar de no haber jugado mucho en España, Gustavo Costas, director técnico de la selección boliviana lo tomó en cuenta para los partidos amistosos de fecha FIFA.