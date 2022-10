Kevin Salvatierra, jugador de Bolívar: "Mi prioridad es quedarme y demostrar por qué me trajeron"

Kevin Salvatierra reapareció en Bolívar y conversó con algunos medios paceños. El volante cruceño mencionó que ya está recuperado, que cada vez se siente mejor, y que este tiempo sin fútbol le sentó bien, ya que pudo trabajar el aspecto físico.

"Este parate fue importante para mi, pude trabajar mi estado físico y reforzar la lesión que tuve", señaló el jugador de Bolívar.

Sobre sus pocos minutos, mencionó que "Zago sabrá por qué no me mete, quizás me falta todavía un poco de estado físico. Yo estoy predispuesto a entrenar todos los días de la mejor manera y llegar bien a los partidos para pelear un puesto".

Kevin sufrió “un desprendimiento parcial del tendón de los isquiotibiales izquierdos", según el parte médico celeste tras su lesión en noviembre de 2021, en un clásico paceño.

"Fue una lesión complicada. Estar 10 meses fuera de la cancha es algo que no me esperaba, fue la lesión más fuerte que he tenido. Encima tuve otras tres y eso me complicó. Gracias a Dios ya estamos bien, cada día me siento mejor", comentó 'La Joya'.

Al ser consultado sobre su continuidad, Kevin mencionó que aún tiene contrato (hasta 2024), y que su "prioridad es quedarme en Bolívar y demostrar por qué me trajeron. Mi lesión no me dejó dar todo de mi, pero quiero quedarme y darle alegrías a la gente. Quiero quedarme acá", apuntó.

Ya sea en Bolívar, o en otro club, la vuelta de 'La Joya' Salvatierra será buena para el fútbtol nacional. Kevin busca abrirse espacio en un club que pelea el bicampeonato, y ante las bajas y salidas en su club, posiblemente sea tomado en cuenta en la recta final del Clausura, si es que se juega.