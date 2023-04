La gerencia del VAR en Bolivia exige una aclaración a Marcelo Claure

La gerencia del VAR en Bolivia, en las últimas, horas hizo llegar una carta al presidente de Bolívar Marcelo Claure para exigirle que aclare una publicación que hizo a través de sus redes sociales respecto al VAR, luego del partido que su equipo empató ante Always Ready, el sábado, en el estadio de Villa Ingenio de la ciudad de El Alto.

El primero en salir al paso, cuando Claure publicó ese tuit, fue el presidente de Always Ready Andrés Costa, quien su estado de Instagram respondió casi de inmediato al presidente bolivarista.