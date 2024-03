Las cinco frases de Henry Vaca tras ser presentado en Bolívar

1. Sobre ser titular: “Esto es día a día. Uno tiene que ganarse el puesto en la cancha”. Vaca deja claro que está dispuesto a trabajar arduamente para ganarse un lugar en el once titular del equipo.



2. Sobre su llegada a Bolívar: “Todos saben lo que es Bolívar, lo que significa”. El jugador reconoce la importancia y el peso histórico que tiene el Club Bolívar en el fútbol boliviano.



3. Sobre la extensión de su contrato: “Firmé contrato por dos años, este es un club muy lindo, tengo que trabajar duro para conseguir cosas importantes”. Vaca demuestra su compromiso con el club y su disposición para contribuir al logro de objetivos importantes.



4. ¿Cuándo debuta en Bolívar?: “Cuando el técnico (Flavio Robatto) vea conveniente”. El jugador muestra su disposición a acatar las decisiones del cuerpo técnico y a esperar su oportunidad para debutar en el equipo.



5. Sobre la rumoreada cláusula de comportamiento y disciplina: “Lo que hay en el contrato es entre el club y mi persona”. Vaca elude detallar aspectos específicos del contrato, pero deja entrever que está comprometido con mantener un comportamiento y disciplina adecuados dentro y fuera del campo de juego.



La incógnita ahora reside en si Henry Vaca será parte del once inicial en el próximo Clásico Paceño ante The Strongest, que se llevará a cabo este domingo a partir de las 17:30. Los aficionados aguardan con ansias su debut y confían en que pueda contribuir al éxito del equipo celeste en este importante encuentro.