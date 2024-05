Libertadores: Bolívar quiere extender su supremacía sobre el Flamengo

¿Sabías que Bolívar es uno de los pocos equipos del continente que tiene el historial favorable contra Flamengo en la Copa Libertadores? Aunque usted no los crea, esto que acaba de leer es cierto. La academia celeste domina las estadísticas sobre el conjunto brasileño y este miércoles podrá extender su buena racha. El conjunto paceño visitará al carioca en el mítico estadio Maracaná (20:30 HB) por la quinta fecha de la fase de grupos.



Este año la Libertadores los volvió a enfrentar. El Grupo E los reunió junto a Millonarios de Colombia y Palestino de Chile.



Bolívar se quedó con el primero asalto, luego de que en el partido de ida, disputado el pasado 24 de abril en el Hernando Siles, consiguiera un triunfo por 2-1 con goles de Francisco Da Costa y Bruno Sávio, extendiendo de esta forma su supremacía sobre el ‘Fla’.



Viaje en el tiempo



Bolívar y Flamengo se enfrentaron por primera vez el 8 de abril de 1983. Aquella vez la academia celeste se hizo fuerte en casa y venció 3-1. Sin embargo, el 3 de junio de ese mismo año, el conjunto carioca se tomó revancha en Río de Janeiro y goleó 5-2.



Tuvieron que pasar 31 años para que estos equipos se volvieran a ver las caras. Fue el 12 de Marzo del 2014 cuando Bolívar rescató un punto valioso, luego de igualar 2-2 en el mítico estadio Maracaná. Una semana después en el partido de vuelta, los celestes se impusieron 1-0 en el gigante de Miraflores con un tanto de Juan Carlos Arce.



El historial se resume en cinco partidos: tres victorias para Bolívar, un triunfo para Flamengo y un empate. En goles la academia también domina: 10 contra 9.



Duelo crucial



El partido de este miércoles es de suma importancia para Bolívar, ya que un empate lo clasificará a los octavos de final. El equipo que dirige Flavio Robatto es líder e invicto de su grupo con 10 puntos, a falta de dos partidos por jugar.



Sin embargo, el Flamengo no se lo hará fácil. Luego de una pobre participación en la fase de grupos, el conjunto brasileño es tercero del grupo con 4 unidades, y un resultado que no sea victoria lo dejará al borde del abismo.