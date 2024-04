Libertadores: Mirá el posible onceno titular de Bolívar para visitar a Palestino

Bolívar ultima detalles para su debut en la Copa Libertadores de América 2024. La academia paceña se estrenará en el certamen continental este jueves, cuando visite a Palestino en el estadio Teniente de Rancagua, a partir de las 20:00 HB, en un encuentro que será dirigido por el argentino Yael Falcón.



El equipo que dirige Flavio Robatto arribó el martes a territorio chileno y realizó sus últimos entrenamientos de cara al encuentro de esta noche. El entrenador argentino empezó a diseñar su onceno titular, aprovechando que tiene plantel completo para afrontar su primera batalla copera.



Robatto es de la idea de no rotar mucho, en otras palabras, equipo ganador no se toca, y es por ello que apunta a mantener la base que viene utilizando en el torneo Apertura. Un juego abierto con tres hombres en ataque es el arma favorita del ex director técnico de Nacional Potosí.



El tridente formado por Patricio Rodríguez, Bruno Savio y Francisco Da Costa se perfila como la principal amenaza para el equipo chileno. Otro que puede hacerse un espacio en este trío es Herny Vaca, quien debutó el pasado fin de semana con la camiseta celeste. Aunque eso sí, el hábil volante de la selección nacional tiene más posibilidades de ingresar desde el banco.



A continuación te presentamos el posible onceno titular de Bolívar para visitar a Palestino por la fecha 1 del grupo E de la Libertadores.