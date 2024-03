Marcelo Claure: "Llegó el momento que (Bryan Bentaberry) deje Bolívar"

La directiva de Bolívar tomó la decisión de poner fin al contrato con el zaguero uruguayo Bryan Bentaberry. Su comportamiento considerado como "inaceptable" fue la detonante. Marcelo Claure, presidente del club, anunció la medida, expresando su firme postura ante la indisciplina del jugador.



“Lo de Bentaberry es inaceptable. Le he dado 3 oportunidades. Llegó el momento (de) que deje el club”, escribió Claure en sus redes sociales.



La situación del defensor se había deteriorado en los últimos días, por lo que había sido relegado a entrenar por separado del primer equipo. Incidentes dentro y fuera del terreno de juego, así como declaraciones polémicas en medios radiales, contribuyeron a la decisión de la directiva.



Ahora se espera que ambas partes lleguen a un acuerdo para la rescisión del contrato, de lo contrario, el Bolívar recurrirá a su equipo jurídico para abordar el asunto de manera unilateral.



Aunque el técnico Flavio Robatto no quiso abordar directamente la situación del jugador, fuentes cercanas al director técnico indican que ya se había decidido no alinear más a Bentaberry.