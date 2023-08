Marcelo Claure, presidente de Bolívar: “Está clasificación se la dedico a mi Bolivia”

“Esta victoria e histórica clasificación del Club Bolívar se la dedico a mi Bolivia, porque en los momentos difíciles necesitamos estas alegrías que nos demuestran que somos grandes. Vamos por mas, gracias a mis gladiadores por no rendirse hasta el final”, publicó el empresario.



El rival de Bolívar en cuartos será el Internacional de Porto Alegre que en octavos dejó en el camino a River Plate de Argentina.



¿Donde y cuando se jugará esta eliminatoria?



El encuentro de ida se disputará en Bolivia, mientras que la revancha será en Brasil.



Ida: Bolívar vs Inter (22 o 23 de agosto en el Hernando Siles)



Vuelta: Inter vs Bolívar (29 o 30 de agosto en el Estadio Beira- Río)