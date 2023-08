Marcelo Claure, presidente de Bolívar: “Estamos con la esperanza robustecida”

Bolívar se jugará la vida este martes en Brasil cuando enfrente al Inter de Porto Alegre en la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores.



Los celestes no pudieron sacar un resultado positivo en condición de local y terminaron cayendo 0-1 en el Siles.



Quien no pierde la esperanza de revertir la serie es Marcelo Claure. El presidente de la Academia publicó un mensaje en sus redes sociales expresando toda su confianza hacia sus jugadores.