¿Marcelo Claure se marcha de Bolívar?

Claure no se tomó para nada bien la continuidad del campeonato local de fútbol tras un mes de párate debido a la supuesta red de corrupción y amaños de partidos en la División Profesional



Días antes de que la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) determiné reanudar las competencias, Claure aseguró que si no se ‘refundaba’ el fútbol nacional podría dar un paso al costado al mandató de Bolívar.



Este domingo el dirigente volvió a pronunciarse en relación al tema y encendió las alarmas entre los hinchas bolivaristas.



“Cuando uno pierde la pasión por algo que uno hace, es momento de parar y cambiar rumbo. La vida es demasiado corta para hacer algo que no te llena”, escribió el titular celeste en redes sociales.



La posición de Bolívar fue clara: iniciar un nuevo torneo ya que consideraban que las competencias en curso estaban ‘manchadas’ y ‘contaminadas’.