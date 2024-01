Marcelo Claure: “Seguiré velando por los intereses de Bolívar”

Marcelo Claure volvió a aparecer en redes sociales y esta vez lo hizo refiriéndose a su equipo. El presidente de Bolívar posteó un mensaje y aseguró que no se alejará del todo del todo de la academia, una vez concluya su mandato presidencial.



“Como presidente de Baisa, la entidad que tiene la responsabilidad del manejo del Club Bolívar hasta el año 2028, seguiré velando por los intereses del club”,indicó el empresario multimillonario.



También se refirió al perfil del futuro presidente de Bolívar. Afirmó que le gustaría que sea una persona joven y progresista.



“Quiero un presidente que sea joven y progresista que viva en Bolivia, que lidié con esta Federación y que tenga la capacidad de ejecutar este plan Centenario que comenzamos y sobre todo que continúe con el plan de de auto sustentabilidad. Hasta ahora no he visto ningún candidato", concluyó.



Las elecciones presidenciales en Bolívar están pactadas para el viernes 19 de enero.



El director técnico se conocerá en breve



Claure, también se refirió al próximo director técnico de la academia. Manifestó que en breve se conocerá quién tomará las riendas del primer plantel.



“Con el City Football Group y mi equipo local hemos analizado y entrevistado a muchos técnicos de varios lugares del mundo: debido a la situación de nuestro país y el proceso de transición del club se ha decidido contratar a alguien que entienda el medio, las canchas, fixture, los árbitros y toda la idiosincrasia de nuestro querido país. El club anunciará el técnico en las próximas horas”.



Todo parece indicar que Flavio Robatto, ex entrenador de Nacional Potosí, asumirá el cargo cuanto antes.