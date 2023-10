Patricio Rodríguez: “Somos un equipo que se hace fuerte de local”

Los jugadores de Bolívar son conscientes que enfrentarán a un rival directo en la lucha por el título.



Patricio Rodríguez, brindó una conferencia de prensa este miércoles y dejó sus sensaciones en la previa de este encuentro.



“Sabemos que Nacional es un equipo fuerte, será un rival duro, ellos vienen haciendo las cosas bien y buscarán los tres puntos”, indicó el ‘Patito’.



“Nosotros también conocemos nuestras fortalezas en casa. Somos un rival complicado que se hace fuerte de local, va a ser un lindo partido” añadió.



Rodríguez también se refirió a la diferencia de puntos que The Strongest le saca a su equipo. Aseguró que junto a sus compañeros lucharán hasta el final.



“Creo qué hay posibilidades. Las matemáticas lo permiten, no tenemos porque bajarnos de la pelea. Ya no tenemos margen de error, no dependemos de nosotros pero debemos hacer nuestra parte para llegar con chances a la recta final del torneo”, concluyó.